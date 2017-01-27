Antalya'da korkutan yangın

Antalya'da makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Antalya'da makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 20 dönümlük makilik alan zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Batı Çevre yolu kenarında bulunan makilik alanda saat 19.00 sıralarında iki ayrı noktada yangın çıktı. İhbarı alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye ekibi, 2 ayrı noktadaki yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangın, etraftaki sedir, çam, gibi ağaçlara ilerlemeden kısa sürede itfaiye tarafından söndürüldü. Korkutan yangında yaklaşık 20 dönüm makilik alanın zarar gördü. (Adem Akalan - Suat Metin /İHA)
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