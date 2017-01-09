09.01.2017 17:45 Antalya'da korkutan ev yangını

Antalya'da çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi kadın ise büyük şok yaşadı. Antalya'da çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi kadın ise büyük şok yaşadı.



Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.30 sırasında Muratpaşa İlçesi, Kızılsaray Mahallesi, 68 sokaktaki 4 katlı Ilgın Apartmanının son katında çıktı. 3 ay önce kiracı olarak binaya taşınan 27 yaşındaki Duygu Şen, kapalı balkonda bulunduğu esnada salondan alevler yükselmeye başladı. Kendi imkanları ile alevleri söndüremeyen Şen, hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler kısa sürede salon ve panjurla kaplı olan balkonu sardı. Kalabalık ise meraklı bakışlarla yangını izledi. Binanın altında kıraathanesi bulunan Adnan Savurdan ise çatının tutuşmaması çeşme suyu ile ıslatma yaptı.



Güçlükle binadan çıkan Duygu Şen ise büyük şok yaşadı. Giriş kattaki krathanede yangına aldırış etmeden oyun oynayanları da polis uyarmayı ihmal etmedi. İtfaiye yaklaşık 20 dakikalık çalışma ile yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangının salondaki elektrik kontağından çıktığı üzerinde duruluyor.

