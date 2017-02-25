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Antalya'da 'kış güneşi' keyfi
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Antalya'da 'kış güneşi' keyfi

Antalya'da Şubat ayında etkili olan sıcak hava, vatandaşları sahillere döktü. Hafta sonunu kış güneşini fırsat bilenler sahile gelerek, yürüyüş yaptı, denize girdi, güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da Şubat ayında etkili olan sıcak hava, vatandaşları sahillere döktü. Hafta sonunu kış güneşini fırsat bilenler sahile gelerek, yürüyüş yaptı, denize girdi, güneşin tadını çıkardı.
Hava sıcaklığı 18 olan Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 16 derece ölçülürken rüzgar ise 8 derece hızında ölçüldü. Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin, kumsalın ve güneşin tadını aynı anda çıkardı. Yaz aylarını andıran görüntülerin yaşandığı sahilde yürüyüş yapanların yanı sıra bazıları denize girerek serinlemeye çalıştı, bazıları ise yaz güneşini anımsatan kış güneşinde güneşlenmeyi tercih etti. Eşsiz manzara ile birlikte Akdeniz'in berrak suyuna hayran kalan yerli ve yabancı turistler de, anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekindi.
"Herkes donuyor, biz burada sıcaktan pişiyoruz"
İranlı arkadaşıyla birlikte sahile gelenlerden Azerbaycan vatandaşı Lamiya Nobrozova, Antalya'yı 'cennet' şeklinde tanımlayarak, "Böyle bir yer olmasa zaten bunca turist buraya gelmezdi. Gelen de geri gitmek istemiyor. Öğrenciler dahi gitmek istemiyor. Ben de bir sene önce buraya taşındım. Azerbaycan'dan geldim, tadını çıkarıyorum. Çok seviyorum Antalya'yı. Gerçekten Antalya gibisi yok" dedi.
Uzun süredir İstanbul'da yaşayan Pelin Gülinayaz ise, "Bir senedir buradayım. Burada hava çok güzel, biz de yürüyüşe çıktık, biraz hava alalım dedik. Tam şehrin ortasında plajdayız. Orada herkes donuyor, biz burada sıcaktan pişiyoruz. Köpeğimle birlikte eğleniyoruz. Burada olmak çok güzel" diye konuştu
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, sıcak havanın hafta içinde 2-3 derece daha artarak devam edeceği öğrenildi.
(Suat Metin - Harun Erdoğdu / İHA)

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