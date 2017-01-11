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Antalya'da kış güneşi
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Antalya'da kış güneşi

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü kar ve soğuk havayla mücadele ederken, dünü yağmur ve fırtınayla geçiren ve yüksek kesimleri beyaz örtüye bürünen Antalya'da bugün güneş yüzünü yeniden gösterdi. Kış güneşini fırsat bilenler plaja gelerek denize girdi, güneşin tadını çıkardı.

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü kar ve soğuk havayla mücadele ederken, dünü yağmur ve fırtınayla geçiren ve yüksek kesimleri beyaz örtüye bürünen Antalya'da bugün güneş yüzünü yeniden gösterdi. Kış güneşini fırsat bilenler plaja gelerek denize girdi, güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da dün etkisini gösteren soğuk hava ve lodos, bugün yerini yazdan kalma bir güne bıraktı. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü Antalya'da rüzgar ise 3 hızında gerçekleşti. Hafta içi olmasına rağmen güzel havayı fırsat bilen Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelerek spor yaptı, deniz girdi ve sıcaklığını hissettiren kış güneşini tadını çıkartarak bol bol fotoğraf çekti.

"İstanbul'dan kurtulduğum için inanılmaz mutluyum"

Sahilde güneşin tadını çıkaran Antalyalı Salih Gülten, "Antalya'ya geçtiğimiz günlerde kar yağmıştı, bugün de güneş var çok güzel. Tadını çıkarıyoruz. Antalya dünyada bir tane" diye konuşurken, 57 senedir İstanbul'da yaşayıp Antalya'ya yerleşen emekli turizmci Bülent İyidiroğlu, "Cezbetmek istemiyorum ama Antalya inanılmaz güzel bir şehir. Cennet gibi bir yer. İstanbul'da 57 senem geçti, kurtulduğum için inanılmaz mutluyum. Antalya'da istediğin kadar yağmur çamur olsun, insanın yaşama sevinci kazandırıyor. Dünyanın hiçbir yerinde 4 mevsimi yaşayamazsınız. Sadece Antalya'da yaşayabilirsiniz. 20 dakika mesafede gider kayağınızı yaparsınız, 20 dakikada aşağıya inip denize girersiniz. Kıymetini bilelim bu şehrin" diye konuştu.

Öte yandan Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre perşembe günü Antalya'da yağış bekleniyor. Cuma günü havanın güneşli olması beklenen Antalya'da sıcaklığın 16 derece olacağı tahmin ediliyor.
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