23.12.2016 11:02 Antalya'da kasım ayında konut satışı yüzde 11.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2016 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre, Antalya ve ilçelerinde 2016 yılının Kasım ayında 5 bin 590 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2016 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre, Antalya ve ilçelerinde 2016 yılının Kasım ayında 5 bin 590 konut satıldı.



TÜİK, Kasım 2016 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde konut satışları 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artarak 132 bin 655 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 15 bin 302 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 7 bin 891 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 49 konut ile Şırnak oldu.



Batı Akdeniz



Antalya'da 2015 Kasım ayında 5 bin 1 konut satılırken 2016 Kasım ayında yüzde 11,8 oranında artarak 5 bin 590 konut satıldı. Antalya, konut satışlarında 2016 Kasım ayında 5 bin 590 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4'üncü sırada yer aldı.



Isparta'da 2015 Kasım ayında 352 konut satılırken 2016 Kasım ayında yüzde 37,2 oranında artarak 483 konut satıldı.



Burdur'da 2015 Kasım ayında 303 konut satılırken 2016 Kasım ayında yüzde 64,7 oranında artarak 499 konut satıldı.



Antalya yabancılara konut satışında 2'nci sırada



Ülkede yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak bin 773 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2016'da ilk sırayı 596 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 409 konut satışı ile Antalya, 113 konut satışı ile Aydın, 111 konut satışı ile Bursa, 85 konut satışı ile Yalova ve 81 konut satışı ile Trabzon izledi.

