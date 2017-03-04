Antalya'da kadınlar 'yüksek topuk'ladı

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen Yüksek Topuk Koşusu'nda kadınlar en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu. Renkli görüntülere sahne olan yarışı üniversite öğrencisi Ezgi Erdem kazandı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen Yüksek Topuk Koşusu'nda kadınlar en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu. Renkli görüntülere sahne olan yarışı üniversite öğrencisi Ezgi Erdem kazandı.

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki 'Yüksek Topuk Koşusu' Muratpaşa Kent Meydanı'nda yapıldı. Startı Aleyna Tilki tarafından verilen yarışmada 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koşan kadınlar, birinciliği elde edip 2 bin lira ödül kazanmak yarıştı. Kadınlar yarış öncesi, parkurda düşmemek için topuklu ayakkabıyı ayaklarına bantlayarak önlem aldı. Koşuya hazırlanan kadınlara eşleri ve çocuklarının yardım ettiği gözlendi. Yarış alanına gelen 7'si yerleşik yabancı 24 kadın topuk yüksekliği ölçülerek, başlangıç çizgisine girdi.

Gruplar halinde koşan kadınlar, 100 metre uzunluğundaki parkurda düşmeden bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti. Yarış sonunda birinci olan Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu öğrencisi 2 bin TL, ikinci olan öğretmen ve spor hocası Zuhal Kaya bin 500 TL, üçüncü Duygu Ekinci bin para ödülünün sahibi oldu. Dereceye girenlere ödülleri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve bir AVM'nin müdüleri tarafından takdim edildi.



EN YAŞLI KATILIMCI

Yüksek topukların en yaşlı yarışmacısı 67 yaşındaki emekli öğretmen Leman Erzurum, "Şans eseri gördüğüm bir standa sorduğum sorunun ardından kendimi yarış içinde buldum. Katıldım ama derece yapamadım. Heyecana kapıldım, iyi çıkış yapsam belki iyi olurdu. Ama bir dahaki yarışta derece alacağım" dedi.

5 yıldır yarışmaya katıldığını aktaran Duygu Ekinci, "3 yıldır ikinci oluyorum. Koşmayı çok seviyorum. Yüksek topuğu günlük hayatımda fazla kullanmıyorum. Kendime güvendiğim için koşmaya katıldım ve macera amaçlı girdim. İlk 3 içinde yer almayı bekliyorum" dedi.



İLK KEZ KATILDI

Yarışmanın birincisi 21 yaşındaki Ezgi Erdem, "İlk kez katıldım. Reşit değilken yaşıtlarım bu yarışmaya katılmış ama ben katılamamıştım. O zamandan bu yana katılmak istiyordum. Heyecanlıydım, düşeceğim diye korkuyorum ama kazandığım için mutluyum" diye konuştu.

Yarışmada ikinci olan 27 yaşındaki Zuhal Kaya, televizyonda gördüğü yüksek topuk yarışmasına bu yıl katılarak, heyecanlı olmasına rağmen derece elde ettiğini vurguladı.



DİĞER KOŞULAR

Runatolia'da Terracity RUN adıyla halk koşusu, minik adımlar yarışları da gerçekleştirildi.

Terracity RUN'da da 2 bin Antalyalı koşarak ya da yürüyerek Fener Mahallesindeki 4 kilometrelik parkurda yarıştı. Renkli görüntülerin yer aldığı halk koşusuna STK'ların da katılarak, kadına şiddet, yaşlanma ve çeşitli hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla pankartlar eşliğinde koştukları görüldü. Koşuya, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal ile katıldı.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesinin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelenlerin olduğunu belirterek, hep birlikte barışa, kardeşliğe, sevgiye hizmet eden güzel bir sportif aktivite olduğunu kaydetti. Başkan Uysal, her türlü şiddete karşı olduklarını da sözlerine ekledi.

(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)