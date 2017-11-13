13.11.2017 16:16 Antalya'da FETÖ soruşturması: 17 tutuklama

Antalya'da Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi tutuklandı. Antalya'da Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün haberleşme aracı ByLock isimli programı kullandığı tespit edilen 24 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 2 kişi hakkındaki yasal işlemlerin de devam ettiği öğrenildi.



