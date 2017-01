03.01.2017 10:21 Antalya'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında eski ilçe Milli Eğitim Müdürünün de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında eski ilçe Milli Eğitim Müdürünün de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.



Gazipaşa'da yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski İlçe Milli Eğitim Müdürü, siyasi parti temsilcileri, memur ve mühendislerin de aralarında bulundu 4'ü kadın 19 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan ve firari olduğu öğrenilen bir kişi hakkında da arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan eski İlçe Milli Eğitim Müdürü M.A., aile hekimi H.Y. ile M.B.A., N.Ö., B.Y., A.K., M.B., İ.T., C.O., M.E., T.S., M.O., D.A.K., E.E., M.Y., S.D., S.T., Y.S. ve M.A. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.