Antalya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartılan 17 kişiden 14'ü gözaltına alındı.
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartılan 17 kişiden 14'ü gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında öğretmen, acil tıp teknisyeni, muhasebeci, uzman çavuş, polis memuru ve serbest meslek grubundan kişilerin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çoğunluğu örgütün gizli haberleşme sistemi olan "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 14 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınırken, 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.
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