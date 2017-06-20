Antalya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında içerisinde diş hekimi, müteahhit, mali müşavir, elektrik mühendisi ve serbest meslek mensubu 13 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin ise yakalanma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında içerisinde diş hekimi, müteahhit, mali müşavir, elektrik mühendisi ve serbest meslek mensubu 13 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin ise yakalanma çalışmaları devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve üyelerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri operasyon düzenledi. Operasyonlarda içerisinde diş hekimi, müteahhit, mali müşavir, elektrik mühendisi ve serbest meslek mensubu olan 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 3 kişi ise aranıyor.

Öte yandan, soruşturmalar kapsamında Kimse Yok Mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticisi/üyesi olan 26 kişi hakkında daha önceden adli işlem yapılmıştı.

