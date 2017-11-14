14.11.2017 09:28 Antalya'da FETÖ operasyonları: 24 tutuklama

Antalya'da gerçekleştirilen 3 ayrı FETÖ/PDY operasyonunda 24 kişi tutuklandı. Antalya'da gerçekleştirilen 3 ayrı FETÖ/PDY operasyonunda 24 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında içerisinde hemşire olan ve ByLock kullandığı tespit edilen 2 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.T. ve P.U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOM görevlileri tarafından düzenlenen ikinci operasyonda ise 24 kişi eş zamanlı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adile makamlara sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen üçüncü operasyonda ise FETÖ/PDY bağlantısı tespit edilen Alçı Dekorasyon Mimarlık Yapı Malzemeleri pazarlaması yapan şirket yetkilileri E.S., K.E.S. ve R.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S., K.E.S. ve R.S. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



