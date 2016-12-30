30.12.2016 11:56 Antalya'da FETÖ'den tutuklu sayısı bin 204'e ulaştı

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 bin 517 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bin 204 kişi tutuklandı. Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 bin 517 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bin 204 kişi tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.



Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında bin 204 kişinin tutuklandığı, 38 şüphelinin gözaltında olduğu, 529 şahsın firarda bulunduğu belirtildi.



3 bin 514 kişi hakkında adli işlem



Bin 53'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 606 kişinin serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca 560 kişi görevden uzaklaştırıldı, bin 491 kişinin ise ihraç/ iş akdi fesih edilmiş, 21 kişi emekliliğe sevk edilmiş, 246 kişi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 514, idari işlem sayısı ise 2 bin 318" denildi.



Diğer taraftan soruşturma kapsamında 62 hakim-savcı tutuklanırken, 5 hakim-savcı firar etti. 128 emniyet mensubu tutuklandı, 343 emniyet personeli hakkında idari işlem başlatılırken, 12 emniyet mensubu firar etti. 18 asker tutuklanırken 4 asker firar etti, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklanan akademisyen sayısı ise 117 olarak açıklanırken, firar eden akademisyen sayısı 36 olarak kaydedildi.



Milli Eğitim'de 655 kişini meslekten ihraç edildi



İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 103 kişi görevden uzaklaştırılırken, 655 kişini ise meslekten ihraç veya iş akdi feshedildi. Belediyelerde de 16 kişi tutuklanırken, 3 kişi gözaltına alındı, 60 kişi görevden uzaklaştırıldı, 156 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldı.

