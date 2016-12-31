31.12.2016 16:56 Antalya'da ev yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Kumluca'nın Mavikent Mahallesi Seyrek Mevkiinde, Mahmut Yalçınkaya'ya ait tek katlı sera evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Hizmet Birimi müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.



Mavikent Jandarması Karakolu ekipleri ise yangınla ilgili soruşturma başlattı. Sera sahibi Mahmut Yalçınkaya "Sera evimizde sera ortakçımız oturuyordu. Mal kaybımız büyük, tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır" dedi.

