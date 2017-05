Antalya'da 'dostluk mesajları' verecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Elizavetta Peskova, Türk-Rus dostluğu adına Antalya'ya Dosso Dossi Fashion Show'a geliyor. Kendisini 'Türkiye Aşığı' olarak tanımlayan ve doğum yeri Ankara olan Peskova, Türkiye ziyaretini de sosyal medya hesaplarından yayınladığı Türkçe mesaj ile duyurdu.

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük moda şovuna katılacak ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından Türkçe mesajlar paylaşmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Elizavetta Peskova da, The Land of Legends'da düzenlenecek şovu izleyecek ünlüler arasında yer alacak. Birkaç nesildir Türkolog olan Peskov ailesinden gelen Elizavetta Peskova, Ankara doğumlu. Babasının görevi gereği bulunduğu Ankara'da dünyaya gelen ve kendisini "Türkiye aşığı" olarak tanımlayan Elizavetta Peskova, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan olaylar sırasında da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.



MERHABA TÜRKİYE

Önceki gün sosyal medyada yayınladığı mesaj ile Antalya'ya geleceğini duyuran Elizavetta Peskova, mesajına Türkçe, "Merhaba Türkiye" diyerek başladı. Her konuşmasında, "Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır" diyen Elizavetta Peskova, önceki gün yayınladığı mesajında da, dostluk vurgusu yaptı. "Türkiye Rusya dostluğu için 8-13 Haziran'da Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends'ın büyük şovunda görüşmek üzere" diyen Elizavetta Peskova, yaklaşık bir hafta kalacağı Antalya'da turizm ve hazır giyim sektöründen temsilcilerle de görüşmeler yapacak.