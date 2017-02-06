06.02.2017 16:58 Antalya'da 'devlet büyüklerine hakaret'ten 3 kişi tutuklandı

Antalya'da 'Devlet Büyüklerine Hakaret' suçundan yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Antalya'da "Devlet Büyüklerine Hakaret" suçundan yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Devlet Büyüklerine Hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından N.K., A.K., M.Y. ve A.Ş. polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. A.Ş., N.K. ve A.K. tutuklanırken, M.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



