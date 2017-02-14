14.02.2017 10:20 Antalya'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 Suriyeli'den 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 Suriyeli'den 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 Suriyeli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından adliyeye sevk edilen 9 Suriyeli'den 3'ü tutuklanırken, 6'sı da mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



