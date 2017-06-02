Antalya'da damat cinneti: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'da öfkeli koca, ayrılma aşamasında olduğu eşinin babasını ve büyük baldızını silahla öldürdü, 2 kişiyi de ağır yaraladı.

Antalya'da öfkeli koca, ayrılma aşamasında olduğu eşinin babasını ve büyük baldızını silahla öldürdü, 2 kişiyi de ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14:00 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Kayre Evleri'nin bahçesinde meydana geldi. Damat Tacid Öz(46), ailevi sorunlar yaşadığı eşi Dilem Öz ile ayrılma aşamasına geldi. Genç kadın bir süre önce Hurma Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına geldi. Önümüzdeki Temmuz ayında boşanma davaları başlayacak olacak olan Tacit Öz öğle saatlerinde eşi ve ailesinin yaşadığı eve geldi. İddiaya göre kayın babası Mevlüt İçoğlu ve eşi Dilem Öz'den olumsuz yanıt alan Tacit Öz ailenin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda kayın baba maden mühendisi Mevlüt İçoğlu ve büyük baldız Bilen İçoğlu olay yerinde ölürken Tacit Öz'ün eşi Dilem Öz ve kayın validesi Aniye İçoğlu ağır yaralandı. Tacit Öz ise olay yerinden otmobiliyle kaçarak uzaklaştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba, kızın cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı Tacit Öz, olaydan kısa bir süre sonra eşinin tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı.

Tacit Ö, Dilem İçoğlu Ö. çiftinin geçtiğimiz 3 Haziran'da dünya evine girdikleri öğrenildi.

(İsa Akar-Adem Akalan / İHA)