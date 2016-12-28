Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nden denetimli serbestlik protokolü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nden denetimli serbestlik protokolü

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırma yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin çalıştırılmasını esas alan işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda yaklaşık 300 hükümlü belediye bünyesinde ücretsiz çalışarak cezalarını tamamlayacak.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırma yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin çalıştırılmasını esas alan işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda yaklaşık 300 hükümlü belediye bünyesinde ücretsiz çalışarak cezalarını tamamlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz arasında, belediye toplantı salonunda imzalanan protokol çerçevesinde, 2017 yılında yaklaşık 300 hükümlü belediyenin, park bahçeler, fen işleri, temizlik işlerinin yanı sıra, cami, okul, spor salonları, ve sağlık ocaklarının temizlik ile bakım onarım işlerinde çalışacak.

"2017'de 300 hükümlü"

Törende konuşan Başkan Türel, belediyeni yeni hizmet binasında ilk protokolü gerçekleştirdiklerini işaret etti.

Antalya'da belediye olarak yapılan her hizmetin, herkesin eseri olduğunun altını çizen Türel, "Bu protokollerde hep, 'kazan', kazan anlayışını güdüyoruz. 2015 yılında 197, 2016 yılında 129 hükümlü arkadaş belediyenin çeşitli işlerinde çalıştı. Bu yıl ise 300 arkadaşımızı çeşitli birimlerimizde çalıştıracağız. Protokolle belediyemizin, personel maliyetlerinin azalmasına ciddi bir katkı sağlayacak. Bu arkadaşlarımızın topluma kazandırılması adına hükümlüler adına bir kazanç. Hükümlülerin ayrıca işlediği suçtan dolayı, topluma karşı olan borcunu ödemelerinin de önü açılıyor. Antalya'da uyumlu çalışma adına örnek bir protokol" dedi.

"Toplumla bütünleşmeleri sağlanıyor"

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Avrupa'da yüzyıllardır yapılan denetimli serbestliğin Türkiye'de son 11 yılda artarak devam ettiğini vurguladı.

Denetimli serbestliğin mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde denetim ve denetleme planı doğrultusunda, şüpheli sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulama olduğunu açıklayan Solmaz, "Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik hükümlüleri suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza, infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlıların rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır. Hükümlülerin topluma olan borçlarını kamu hizmetinde çalışarak ödemelerini esas alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma yükümlülüğü ilimizde bireysel ve toplu çalışma şeklinde kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaygın olarak yerine getiriliyor. Bu noktada en fazla işbirliği yaptığımız kurumlardan biri Antalya Büyükşehir Belediyesidir."

Öte yandan denetimli serbestlik protokolü kapsamında 4 bin 700 hükümlünün Antalya'da kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen işlerde çalışacağı belirtildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İnönü Üniversitesi'nin borç ve personel sorunu
AK Parti ilçe teşkilatından istişare toplantısı
Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Bursa belgeliği iki yeni eser daha kazandı
Yüreğir Belediyesi'nden spor tesisi atağı
Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
IŞİD Türk askerlerini yaktı mı? Numan Kurtulmuş açıkladı!
IŞİD Türk askerlerini yaktı mı? Numan Kurtulmuş açıkladı!
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Emekli zam oranları Ocak 2017 kim ne kadar maaş alacak?
Emekli zam oranları Ocak 2017 kim ne kadar maaş alacak?
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İnönü Üniversitesi'nin borç ve personel sorunu
İnönü Üniversitesi'nin borç ve personel sorunu
AK Parti ilçe teşkilatından istişare toplantısı
AK Parti ilçe teşkilatından istişare toplantısı
Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Bursa belgeliği iki yeni eser daha kazandı
Bursa belgeliği iki yeni eser daha kazandı
Yüreğir Belediyesi'nden spor tesisi atağı
Yüreğir Belediyesi'nden spor tesisi atağı
Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı
Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı
Akademisyenler Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi
Akademisyenler Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi
Beldeevlerinden girişimciliğe atılan adım
Beldeevlerinden girişimciliğe atılan adım
Çankaya Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi
Çankaya Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi
Ortahisar Belediyesi'nden çocuklar için yeni oyun parkları kuruluyor
Ortahisar Belediyesi'nden çocuklar için yeni oyun parkları kuruluyor
'Otomotiv sektöründe yerli üretim gönülden desteklenmeli'
'Otomotiv sektöründe yerli üretim gönülden desteklenmeli'
Eflani, turizmden umutlu
Eflani, turizmden umutlu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English