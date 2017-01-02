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Antalya'da bin 174 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Antalya'da bin 174 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yılbaşı öncesinde bin 174 şişe kaçak içki yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yılbaşı öncesinde bin 174 şişe kaçak içki yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Vergi Dairesi Denetim Koordinasyon Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri kaçak ve sahte içki satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Görevlilerin ortaklaşa 29 Aralık günü düzenlediği operasyonda Kepez'in Altınova Sinan Mahallesinde bir firmada bin 174 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili C.F.Ç., T.K., S.Y., U.A. ve C.A. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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