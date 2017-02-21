Antalya'da 98 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 175 şüpheliden 98'i tutuklandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 175 şüpheliden 98'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Türkiye genelinde yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan çalışmalar kapsamında, Antalya ve ilçelerinde de operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında Gölhisar Mahkemesince FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi olarak aranan 1 şahıs, İstanbul Ağır Ceza İlamat Masasınca PKK/KCK terör örgütü şüphelisi olarak aranan 1 şahıs ile değişik mahkemelerce adli suçlar nedeniyle yakalama/arama kararı bulunan 173 şahıs olmak üzere toplam 175 şüpheli yakalandı. 175 şüpheliden 98'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi. Diğer şüpheliler hakkında ise gerekli adli işlemler yapıldı.

