Antalya'da 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 61 kilo 698 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 61 kilo 698 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente Diyarbakır'dan getirilen uyuşturucu maddenin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Narkotim ekipleri, kamyona yüklü ev eşyalarının arasında uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 11 kilo 360 gram esrar maddesiyle birlikte şüpheli C.A.'yı yakaladı.

Öte yandan Antalya'da 3, Diyarbakır'da 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ö.G., R.İ., A.K., N.K., C.Ş. ve A.Ş. gözaltına alındı, aramalarda 15 kilo 338 gram esrar maddesi, 2 tabanca, 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde bir site içindeki depoya da baskın yaptı. Baskında 35 kilo esrar ele geçirilirken gözaltına alınan Y.E. isimli şüpheli 'Uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

C.A., Ö.G., R.İ.,A.K.,N.K.,C.Ş. ve A.Ş. aynı suçlamalarla adliyeye sevk edildi.

