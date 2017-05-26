Antalya'da 6 öğrenci gıdadan zehirlendi

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak ilkokulu ve ortaokulunda 6 öğrenci gıdadan zehirlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak ilkokulu ve ortaokulunda 6 öğrenci gıdadan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak ilkokulu ve ortaokulunda 6 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti okul yönetimine başvurdu. Bunun üzerine okul yönetimi 112 Acil Sağlık Ekiplerine bilgi verdi. Okula gelen sağlık ekipleri öğrencilere müdahale etti. Öğrencilerin, kek, gazlı içecek ve bazı gıdaları tükettikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısının başladığı öğrenildi.

