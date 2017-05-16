Antalya'da 3 bin kuyumcu turistleri bekliyor

Türkiye-Rusya arasında normale dönen ilişkiler sonrası turizm sektöründe, özellikle Rus pazarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Antalya'ya bu yıl gelmesi beklenen 3.5 milyona yakın Rus turist, kuyum sektörünü de heyecanlandırdı.

Türkiye-Rusya arasında normale dönen ilişkiler sonrası turizm sektöründe, özellikle Rus pazarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Antalya'ya bu yıl gelmesi beklenen 3.5 milyona yakın Rus turist, kuyum sektörünü de heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz yıl Antalya'ya gelen Rus turist sayısındaki azalma, seyahat ve konaklamanın yanı sıra kuyum sektörünü de olumsuz etkilemişti. İki ülke arasındaki ilişkilerin bu yıl normale dönmesinin ardından büyük çoğunluğu Kazım Özalp Caddesi'nde (Kapalıyol) yer alan kuyumcuların işleri de hareketlendi. Turistler, ürün çeşitliliği ve kalitesi nedeniyle Türkiye'den alışveriş yapmayı tercih ediyor. Antalya Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AKOD) Başkanı Ferda Erdem, bugünkü fiyatlarla altın almanın tam zamanı olduğunu belirterek, "Yerli turist kadar Avrupalı ve Rus turistleri de bekliyoruz" dedi.



"HAREKETLİLİK BAŞLADI"

2016 yılının sektör için zor geçtiğini ifade eden Erdem, "Biz esnafız, bazı yıl zarar, bazı yıl kar yılı olur. Sebat ederiz. Yeni açılan kuyumcu yok ama kapanan da yok. Bu yıl turizmin de düzelmesiyle işlerimiz çok daha iyi olacaktır. Yavaş yavaş kıpırtı başladı. Biz 2016 yılını kayıp yıl olarak görüyoruz. Yaşadığımız zorlu süreçlerden ülkemiz çıktı ve daha iyi günlere gidiyor. Altın da iyiye gidiyor. 22 ayar altın fiyatı 135-137 TL arasında. Şuan altının tam alınacak zamanıdır" dedi.



"AVRUPALI VE RUS TURİST BEKLENTİSİ"

Dünyada altın fiyatının çok fazla değişmediğini kaydeden Ferda Erdem, "Bizim ülkemizde ucuz işçiliğin yanı sıra, kaliteli ve ürün çeşitliliğimiz fazla olduğu için turistler tarafından tercih ediliyoruz. Turistler saat, altın, pırlanta, elmas alıyorlar. Ülkelerinde bu kadar çeşitli ürünü ne görebiliyor ne de dokunabiliyor. Mukayesesi sonucu bizi tercih ediyor. Merkezde 450 toplamda 3 bin kuyumcu esnafımız tabi ki bir yıl ara veren turisti bekliyor. Özellikle Avrupalı ve Rus turisti bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.

AKOD Başkanı Ferda Erdem, bölgede hizmet veren 3 bine yakın kuyumcu esnafının geçen yıla oranla umutlu olduğunu kaydetti. Altının şu an alınabilir bir yatırım aracı olduğunu işaret eden Erdem, bu fiyatlarla altın almanın tam zamanı olduğunu söyledi.



"UZUN VADELİ YATIRIM OLARAK GÖRÜN"

Altına yapılan yatırımın hep uzun vadeli olması gerektiği tavsiyesinde bulunan Erdem, "Kısa vadede zarar da edebilirsiniz, kar da. Referandum öncesi altın alan bugün zarar ediyor. Ama o gün altın alan da aradan belirli bir süre geçtikten sonra yine kar edecektir. 6 senelik bir değerlendirme yaparsak, dolar üç katı verdiyse, altın 6 katı vermiştir. Altın alacakları uzun vadeli yatırıma yönlenmesini istiyoruz. Eskisi gibi ülkemizde enflasyonik bir ortam yok. Bu ay alayım da, gelecek ay para kazanayım yanlış düşünce" diye konuştu.



"İKİ BAYRAM ARASI BATIL İNANCI"

Ramazan ayına kadar işlerdeki hareketliliğin devam edeceğini dile getiren Erdem, "Ama bir batıl inanç var. 'İki bayram arası nişan düğüm yapılmaz' diye. Aslında böyle bir durum yok, Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuya açıklık getirdi. Bizim ister istemez, bayram arasında işlerimiz duruyor. Kurban Bayramı'ndan sonra düğünler hızlanır. İşlerimiz açılır" dedi.

Erdem, iki gün önce kutlanan Anneler Günü'nde ise yüzük, bilezik, küpe ve bileklik satışlarında yaşanan artışın sektöre kısa süreliğine katkı verdiğini sözlerine ekledi.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu /İHA)