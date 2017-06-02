Antalya'da 212 kilo esrar ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 212 kilo 200 gram esrar ve bin 917 kök Hint keneviri ele geçilirken, olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 212 kilo 200 gram esrar ve bin 917 kök Hint keneviri ele geçilirken, olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi.

Esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri dün akşam saatlerinde Alanya'nın kırsalında bulunan İmamlı Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Baskına hassas burunlu narkotik dedektör köpeği de destek verdi. Baskında evin bahçesine ekili vaziyette bin 917 kök Hint keneviri ve kurulmaya bırakılmış halde 212 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Ekipler ekili olan esrarı sökerek imha edilmek üzere karakola götürürken, evin sahibi olduğu tespit edilen 49 yaşındaki H.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(Erdal Anak / İHA)