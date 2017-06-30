Antalya'da 10 kişiyi caretta caretta ısırdı

Antalya'da 10 kişinin caretta caretta ısırması nedeniyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, caretta caretta'ların denizanası zannettiği beyaz tenli kişilerin tenine dokunduğunu belirtti.

Antalya'da 10 kişinin caretta caretta ısırması nedeniyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, caretta caretta'ların denizanası zannettiği beyaz tenli kişilerin tenine dokunduğunu belirtti.

Haziran ayının gelmesiyle birlikte üreme için Antalya sahillerine gelen caretta caretta'ların Lara-Kundu sahilinde bazı yerli ve yabancı turistleri ısırdıkları iddia edildi. Yerli ve yabancı 10 turistin ısırık şikayetiyle hastanelere başvurduğu öğrenildi. Caretta caretta'ların bu hareketinin nedenini ise Akdeniz kıyılarında yaptığı araştırmalarla bilinen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu açıkladı.

Doç.Dr. Gökoğlu, caretta caretta kaplumbağalarının ısırma vakalarının, Lara, Belek ve Side sahillerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kayalık ve derinliği olan kıyılarda bu vakaların yaşanmadığının altını çizen Doç. Dr. Gökoğlu, "Bunun nedeni ise şuanda kaplumbağalar üreme dönemine girdiler. Kıyıda popülasyon yoğunlaştı. Su ısısı artınca, hayvanın beslenme fizyolojisi de arttı. Antalya'da sabah denize doğru, öğleye doğru ise denizden kıyıya doğru bir esinti başlar. Bu esinti nedeniyle sığ olan sahillerimiz bulanıyor. Caretta carettaların beslenme prosedürünün içinde denizanaları var. Öğleden sonra güneş ışınları eğik gelmeye başladığı zaman, karşıda insan vücudu özellikle beyaz tenliler ısırılıyor. Parlama sonucu canlı beyaz tenli kişinin hareket eden bölgesini denizanası zannediyor ve ısırıyor" dedi.



"EZME, KÜÇÜK BİR İZ"

Caretta caretta'lardan korkulmaması gerektiğini vurgulayan Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, "Turizmimiz asla bu durumdan olumsuz etkilenmemelidir. Öğleden sonraki dönemde bu bölgelerde denize girmemeye çalışsınlar. Saat 15.00 ile 16.00 arasında bu ısırma vakalar gerçekleşiyor. Korkulacak bir durum yok. Doğa ile insanlarımız iç içe. Vakalara baktığım zaman ısırma değil ezme şekli var. Küçük bir kızarıklık yapıyor. Caretta ile yüzmeniz o bölgenin ne kadar temiz olduğunu ve doğal yaşamın devam ettiğinin en büyük göstergesidir. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla denize girmeye devam edebilirler. Kimseyi daha kaplumbağa yemedi, ya da etini koparmadı. Kaplumbağa zaten çırpındığınız an hemen kaçar" diye konuştu.



"SIĞ DENİZDE GÜNEŞ IŞINI YANSIMASI NEDENİYLE ŞAŞIRIYOR"

Caretta caretta'ların denize uzanan iskele altında gölgede beklediğini kaydeden Doç. Dr. Gökoğlu, "Deniz sığ, o yansıma nedeniyle hayvan denizanası ile insanı seçemiyor. Yansıma ve suyun bulanık olması hayvanı şaşırtıyor. Derin ve kayalık bölgede bu durum yaşanmaz. Alanya, Gazipaşa bu durumları göremezsiniz. Eylül ayına kadar caretta'ların sahillerimizde görünmesi devam eder. Her gülün dikeni vardır" ifadelerine yer verdi.



"CARETTA CARETTA'LAR ZENGİNLİĞİMİZ"

Antalya Halk Sağlığı Müdürü Murat Özdemir, nesli tükenmekte olan caretta caretta'ların Antalya'nın sahil şeridini üreme alanları olarak kullandığını belirtti.

Vatandaşların kocaman kaplumbağa gördükleri zaman tedirgin olabildiklerini ifade eden Murat Özdemir, "Doğanın sahibi sadece biz değiliz. Caretta carettalar insan dostudur. Saldırmaz, zarar vermez, hatta korkup kaçarlar. Onlara zarar vermeden dostluk içinde bu doğayı paylaşmalıyız. Caretta caretta'lardan korkmayalım, biz de korkutmayalım. Bilimsel çalışmalarda göstermiştir ki bu canlılar insan dostudur. Bu canlılar bizim bölgemizde bir turizm zenginliğidir. Caretta caretta'ları görmek ve doğal ortamında izlemek için bir çok turist geliyor. Abartılacak bir caretta caretta'nın zarar verme durumu yok" dedi.

(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)