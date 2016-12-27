Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Antalya Büyükşehir'den çiftçiye ücretsiz elektrik
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Antalya Büyükşehir'den çiftçiye ücretsiz elektrik

Antalya Büyükşehir Belediye tarafından Döşemealtı ilçesine kurulan güneş tarlalarında üretilen elektrik 2017 yılında çiftçiye ücretsiz olarak verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye tarafından Döşemealtı ilçesine kurulan güneş tarlalarında üretilen elektrik 2017 yılında çiftçiye ücretsiz olarak verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı İlçesi Dağbeli Mahallesi Mellidağ mevkiine kurulan güneş tarlalarının üretime başladığını, belediye ile protokol imzalayan sulama birlikleri ve kooperatiflerde 2017'de elektriğin bedava olacağını müjdeledi. 1 megavatlık güneş enerji santralinin elektrik üretimine başladığını kaydeden Türel, "Mart 2017'de 1 megavatlık diğer etabı da açılışa hazır hale getiriyoruz. Toplam 2 megavat olacak. BAKA ile 3 megavatlık daha güneş enerji santralinin yatırımına başlayacağız. Toplam 5 megavatlık dev bir üretim kapasitesine sahip olacağız. Böylece sorumluluğumuzda olan sulama kooperatiflerimizin elektrik bedellerini Büyükşehir olarak bizler karşılayacağız" diye konuştu.

2014'te seçim kampanyasında sulama birlikleri ve kooperatiflerine bedava elektrik sözü verdiğini hatırlatan Türel, "güneş enerji santrallerini kurduk. Verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Kooperatiflerden talepleri alıyoruz. Çok hızlı bir şekilde artık bizimle protokol imzalayan sulama birlikleri ve kooperatiflerimizin elektriği 2017'de bedava olacak" dedi.

2 Milyon 700 bin Megavat enerji

Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı İlçesi, Mellidağ mevkiinde 33 bin metrekarelik bir alanda kurulan güneş enerji santralinin 1 megavatlık ilk etabı Kasım ayı itibariyle elektrik üretimine başlamış ve ulusal elektrik ağına bağlanmıştı. Projenin 1 megavatlık ikinci etabı ise önümüzdeki Mart ayında üretime hazır hale gelecek ve Haziran ayında sisteme entegre edilecek. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Demir, "Ulusal ağa verilen elektrik miktarı Büyükşehir Belediyesi'nin hesabında toplanacak. Elektrik miktarını dağıtım şirketine bedel üzerinden satıp, elde edilen gelirle sulama kooperatiflerin tarımsal sulamada kullandığı elektrik bedelini ödeyeceğiz. Toplam 2 megavatlık üretimden 2 milyon 700 bin kilovat saat yıllık üretim kapasitesi bekliyoruz" dedi.

Çiftçiye elektrik yükü olmayacak

3 megavatlık yeni bir güneş enerji santraliyle ilgili çalışmalara başladıklarını söyleyen Demir, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte toplam 3 megavatlık güneş enerji santrali kurmak için protokol imzaladık. Proje çalışmaları başladı. 2017 yılı içerisinde bu projenin de tamamlanmasını hedefliyoruz. Proje tamamlandığında toplam 5 megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşacağız. 6 milyon 750 bin kilovat saatlik yıllık toplam üretim olacak. Sorumluluğumuzdaki sulama birliklerinin kullandığı elektriği Büyükşehir Belediyesi karşılayacak" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstifasına onay çıkmadı
Mehmet Akif Ersoy Mısır Apartmanı önünde anıldı
Ayrıldığı sevgilisini öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Karataş'tan Rusya Antalya Başkonsolosluğuna taziye ziyareti
Vali Çelik, Sabiha Gökçen Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi'ni ziyaret etti
Hamzaoğlu'nun istifasına Bursaspor'dan onay çıkmadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstifasına onay çıkmadı
İstifasına onay çıkmadı
Mehmet Akif Ersoy Mısır Apartmanı önünde anıldı
Mehmet Akif Ersoy Mısır Apartmanı önünde anıldı
Ayrıldığı sevgilisini öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Ayrıldığı sevgilisini öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Karataş'tan Rusya Antalya Başkonsolosluğuna taziye ziyareti
Karataş'tan Rusya Antalya Başkonsolosluğuna taziye ziyareti
Vali Çelik, Sabiha Gökçen Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi'ni ziyaret etti
Vali Çelik, Sabiha Gökçen Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi'ni ziyaret etti
Hamzaoğlu'nun istifasına Bursaspor'dan onay çıkmadı
Hamzaoğlu'nun istifasına Bursaspor'dan onay çıkmadı
Suriyeli ailelere yardım
Suriyeli ailelere yardım
Başkan Ataç, Denizbank'ı ziyaret etti
Başkan Ataç, Denizbank'ı ziyaret etti
Akhisar Belediyespor, kupa maçı hazırlıklarını 1 günde tamamladı
Akhisar Belediyespor, kupa maçı hazırlıklarını 1 günde tamamladı
Fatsa'da yıl sonu müdürler toplantısı
Fatsa'da yıl sonu müdürler toplantısı
Krıklareli Belediyesi'nden sokak hayvanlarına ev
Krıklareli Belediyesi'nden sokak hayvanlarına ev
Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal çalışmaları
Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal çalışmaları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English