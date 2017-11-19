19.11.2017 10:16 Antalya açıklarında deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinin 108 kilometre açığında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 108 kilometre açığında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinin 108 kilometre açığında saat 08.19'da Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 25 kilometre derinliğinde olduğu ifade edilirken, depremde can veya mal kaybı olmadı.



