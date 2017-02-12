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Antalya 9 kişiyle direndi!
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Antalya 9 kişiyle direndi!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'da Chico ve Fernando Da Silva kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'da Chico ve Fernando Da Silva kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada El Kabir'in, ceza sahası sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda top dışarı çıktı.
35. dakikada Douglas'ın serbest atışında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Çamdalı'nın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.
37. dakikada Bajic'in ara pası ile penaltı noktasının hemen dışında topla buluşan Fofana'nın yerden şutu kaleci Fornezzi'den döndü.
44. dakikada Eto'o'nun ara pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Danilo, yerden ortasında altıpas üzerinde El Kabir topu ağlara yolladı. 0-1
59. dakikada Konyaspor atağında Fofana sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi ve yerden pasını verdi. Savunmada bulunan Chico'dan seken topla buluşan Bajic'in gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1
62. dakikada Konyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Hadziahmetovic, altı pasın hemen dışında Celustka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşunda Vukoic, topu üstten dışarıya gönderdi.
74. dakikada Bajic'in yerden pası ile penaltı noktasının hafif sağ çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic'in gelişine çektiği şut savunmadan döndü.
76. dakikada Fofana'nın yerden pası ile ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Ali Çamdalı'nın gelişine çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.
80. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Milosevic, ceza sahası içerisine girer girmez yerden şutunu çekti ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.
89. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Halil İbrahim'in gelişine çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Serkan Çınar xx, Alpaslan Dedeş xx, Orkun Aktaş xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Douglas xx, Ali Turan xx (Rangelov dk. 70 x), Ali Çamdalı xx, Bajiç xx, Miloseviç xx, Mbamba xx (Jonsson dk. 70 x), Hadziahmetoviç xx (Halil İbrahim dk. 85?), Fofana xx, Vukoviç xx
Yedekler: Kaya, Selim, Meha, Mehmet,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Antalyaspor: Fornezzi xx, Celustka xx, Chico xx, Oliveria xx, Sakıb xx, Zeki xx (Salih dk. 68 x), Fernando Da Silva xx, Deniz xx, Campos Danilo xx (Cordeira dk. 65 x), Mostapha El Kabir xx, Eto'o xx (Yekta dk. 76 x)
Yedekler: Ferhat, Armel Drole, Makoun, Serdar
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Bajiç (dk. 59) (Atiker Konyaspor), El Kabir (dk. 44) (Antalyaspor)
Kırmızı kartlar: Chico (dk. 63), Fernando Da Silva (dk. 67) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ali Çamdalı, Mbamba, Ali Turan, Douglas, Halil İbrahim (Atiker Konyaspor), Danilo, Eto'o, Deniz, Fornezzi (Antalyaspor)
(Ahmet Ataş - Mustafa Beşer / İHA)
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