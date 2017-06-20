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Annesinin otomobiliyle rögar kapağı çalarken yakalandı
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Annesinin otomobiliyle rögar kapağı çalarken yakalandı

Konya'da annesinin otomobiliyle rögar kapağı çaldıktan sonra yakalanan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yokluktan dolayı çaldığını iddia etti.

Konya'da annesinin otomobiliyle rögar kapağı çaldıktan sonra yakalanan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yokluktan dolayı çaldığını iddia etti.
Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler gece saatlerinde devriye attıkları sırada 42 PT 022 plakalı otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine aracı durdurmak isteyen polis, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçmaya başlaması üzerine takibe başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil önce kaldırıma ardından da polis aracına çarparak durabildi. Aracından inerek yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheli Hüseyin A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI
Şüphelinin aracında yapılan incelemede otomobilin bagajında 20 adet rögar kapağı bulundu. Şüpheli Hüseyin A.'nın annesinin aracıyla hırsızlık yaptığı belirtilirken, şüpheliye sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye sokmak suçlardan 2 bin 175 lira trafik cezası kesildiği öğrenildi. Hüseyin A.'nın hırsızlık olayında kullandığı otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Poliste silahlı yağma, silahlı yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçması, uyuşturucu madde bulundurma, trafiği tehlikeye sokma gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin, "Neden çaldınız?" sorusuna Hüseyin A., "Yokluk oğlum, yokluk" diyerek cevap verdi.
(Mustafa Beşer /İHA)

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