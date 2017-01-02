Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Annesinin doğum tarihi büyük ikramiyeden etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Annesinin doğum tarihi büyük ikramiyeden etti

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan Mustafa Orhan, yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık büyük ödülü kıl payı kaçırdığını açıkladı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan Mustafa Orhan, yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık büyük ödülü kıl payı kaçırdığını açıkladı.
Önce ikramiye isabet eden sonu 21 ile biten bileti aldığını belirten Orhan, daha sonra annesinin 1975 doğumlu olması nedeniyle 21 numaralı bileti yerine koyup 75 ile biten bileti aldığını söyledi.
31 Aralık 2016'da yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon liranın yanı sıra 10 milyon lira, 5 milyon lira, 2 milyon lira, 1 milyon lira ve 500 bin liralık ikramiye verildi. 10 Milyon lira '0550921' nolu bilete isabet etti. Denizli'nin Bekilli İlçesinde ikamet eden Mustafa Orhan, 10 milyon lirayı '0550975' numaralı rakamla kıl payı kaçırdı. Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Mustafa Orhan, 10 milyon liralık bileti kıl payı kaybettiğini şu açıklamalarla ifade etti:
"Yılbaşı gecesi çekiliş saati geldiğinde çekilişi izledim. Büyük ikramiye çıkmayınca televizyonu kapattım. Sonrasında yılbaşı çekilişi için bilet sorgulamanın tam listesi açıklanınca, 10 milyon lira olan kısmına sırasıyla bakmaya başladım. 10 milyon liralık biletin sayılarına baktığımda '05' tamam dedim, '50', sonra 4. rakama gelmişti, '9' rakamı da gelince kesin bana çıktı dedim. 5'te 5 gidiyordum ümitlendim, ama son rakamlara baktığımda benim biletimin numarasının sonunun 75 olduğunu gördüm. 10 milyon lira isabet eden biletin son rakamları ise 21 idi. Halbuki 10 milyon liralık bileti '05500921' biletçide elime almıştım. O sırada yanımda bulunan annem geldi, 75 doğumlu olduğundan diğer bileti '0550975' seçtim. Büyük ihtimalle o bilet Denizli'de birisine çıktı, şans başkasının yüzüne güldü. Yani 10 milyon liralık bilet Denizli'de bir adamda ama beni teğet geçti" dedi.
(Zekican Şenkaya/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki bombalı terör eylemlerini kınadı
Bakanlık Somali ve Irak'taki terör saldırılarını kınadı
Trabzonspor Pereira'yı borsaya bildirdi
Ölüm 12 yaşındaki çocuğu banyoda yakaladı
Çöp kamyonu can aldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki bombalı terör eylemlerini kınadı
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki bombalı terör eylemlerini kınadı
Bakanlık Somali ve Irak'taki terör saldırılarını kınadı
Bakanlık Somali ve Irak'taki terör saldırılarını kınadı
Trabzonspor Pereira'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor Pereira'yı borsaya bildirdi
Ölüm 12 yaşındaki çocuğu banyoda yakaladı
Ölüm 12 yaşındaki çocuğu banyoda yakaladı
Çöp kamyonu can aldı
Çöp kamyonu can aldı
35 bin TL'lik piyango bileti ile 8 bin TL'lik gaspa tutuklama
35 bin TL'lik piyango bileti ile 8 bin TL'lik gaspa tutuklama
Rus uyruklu kadın Müslüman oldu
Rus uyruklu kadın Müslüman oldu
TSK açıkladı: İşte o iddiaları yalanlayan kareler
TSK açıkladı: İşte o iddiaları yalanlayan kareler
Çöp kamyonun altında kalan kadın öldü
Çöp kamyonun altında kalan kadın öldü
Banyoda akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
Banyoda akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu Havalimanı'ndaki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu Havalimanı'ndaki saldırıyı kınadı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English