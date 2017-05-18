Annesini boğazını keserek öldürdü

Samsun'da bir kişi annesinin boğazını ekmek bıçağı ile keserek öldürdükten sonra polise teslim oldu. Akrabaları, uzun yıllar çocuğu olmayan kadının ilk evladı Hasan Ali K. için kurban kestiğini söyledi.

Samsun'da bir kişi annesinin boğazını ekmek bıçağı ile keserek öldürdükten sonra polise teslim oldu. Akrabaları, uzun yıllar çocuğu olmayan kadının ilk evladı Hasan Ali K. için kurban kestiğini söyledi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Çay Mahallesi Ünye Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar olduğu öğrenilen ve annesi ile birlikte yaşan Hasan Ali K. (38), evlerinin mutfak kısmındaki koltukta annesi 79 yaşındaki Seher K.'yı boğazını ekmek bıçağı ile keserek öldürdü.



"ANNEMİN BOYNUNU KESEREK ÖLDÜRDÜM"

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Hasan Ali K., "Annemin boynunu keserek öldürdüm" diyerek polise teslim oldu. Eve giden polisler, yaşlı kadını çekyat üzerinde boğazı tamamen kesilmiş halde buldu. Akrabaları, bir kızı bir oğlu olan kadının uzun yıllar çocuğunun olmadığını, ilk çocuğu Hasan Ali K. için kurban kestiği söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay/İHA)