Annesini boğarak öldürmüştü: 24 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Sarıyer'de 57 yaşındaki annesini boğarak öldüren Aslı Sönmezler'in yargılandığı davada görüşü açıklayan savcı, Sönmezler'in 'haksız tahrikle üst soya karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Sarıyer'de 57 yaşındaki annesini boğarak öldüren Aslı Sönmezler'in yargılandığı davada görüşü açıklayan savcı, Sönmezler'in "haksız tahrikle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sarıyer Uskumruköy'de 26 Aralık 2015'te bankacı annesi Belgin Hızal'ı boğarak öldüren ve psikolojik sorunları bulunan Aslı Sönmezler'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslı Sönmezler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, sanığın suçu planlayarak işlediğini söyleyerek, "Sanık suçunu algı ve idrak içinde bilerek isteyerek işlemiştir. Perdeler açılmamış, kapı kilitleri değiştirilmiştir. Dosyaya sanığın hatıra defterini sunmuştuk, burada öncesinde annesine uyguladığı şiddetin itirafı da vardır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Diğer müşteki avukatları da söz alarak sanığın cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Gürsel Akpınar, annesi ve babası ayrı olan sanık Aslı Sönmezler'in Amerika'da eğitim gördükten sonra Türkiye'ye döndüğünü, 4 yıl boyunca Bodrum'da yaşadığını, iki kez hastaneden yatmak üzere çeşitli zamanlarda psikolojik tedavi gördüğünü belirtti.

"Sürekli annesiyle kavga halindeydi"

Aslı Sönmezler'in olaydan 2 ay önce annesinin isteği üzerine İstanbul'a gelerek annesiyle birlikte yaşamaya başladığına değinen savcı mütalaasında, Sönmezler'in yanında getirdiği 4 kediden birinin kaybolduğunu, annesi tarafından öldürülüp dışarı atıldığını düşündüğünü belirterek, sanığın annesinin sağlıklı biri olmadığını, evli bir erkekle ilişkisi nedeniyle AIDS hastalığının kendisine de bulaştıracağından şüphelendiğini, yine annesinin kendisini hastaneye yatırmaya çalıştığına ilişkin kaygılar taşıdığını, bu ve başka sebeplerle sürekli annesiyle kavga halinde olduğunu kaydetti.

Savcı 24 yıla kadar hapsini istedi

Psikolojik sorunlarının olan bu nedenle tahammül sınırı düşük olan sanığın, annesini haksız tahrikin etkisi altında boğarak öldürmesi gerekçesiyle "haksız tahrikle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, mütalaaya katılmadığını belirterek Adli Tıp Kurumunca yeni bir rapor düzenlenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Aslı Sönmezler'in tutukluluk halinin devamına hükmederken sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere süre verdi. Duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi

Sarıyer Uskumruköy'deki Bizim Vadi Sitesi'nde yaşayan, özel bir bankanın üst düzey yöneticisi Belgin Hızal (57), psikolojik rahatsızlıkları bulunan kızı Aslı Sönmezler (34) tarafından boğularak öldürülmüştü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aslı Sönmezler hakkında iddianame hazırlayan savcılık, Sönmezler'e hastalığı nedeniyle ceza verilmemesi talebiyle dava açmıştı.

