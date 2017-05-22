Annesine korumaya çalışan 8 yaşındaki kızını hastanelik etti

Adana'da alkollü bir şahıs, eşine şiddet uyguladığı sırada sırada, annesini korumak isteyen 8 yaşındaki kızı Hatice'yi döverek hastanelik etti. Küçük kızın kolunun kırıldığı ve vücudunun 3 yerinde kırık olduğu tespit edilirken, ameliyata alınacağı öğrenildi.

Adana'da alkollü bir şahıs, eşine şiddet uyguladığı sırada sırada, annesini korumak isteyen 8 yaşındaki kızı Hatice'yi döverek hastanelik etti. Küçük kızın kolunun kırıldığı ve vücudunun 3 yerinde kırık olduğu tespit edilirken, ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olay, Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde alkollü olarak evine gelen Ramazan T. eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ramazan T., eşi Aynur T.'yi dövmeye başladı. Olayı gören 8 yaşındaki Hatice T. annesini korumak istedi. Fakat alkollü baba bu sefer Hatice T.'yi dövmeye başladı, daha sonra yere itti. Vatandaşlar kavgayı duyunca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, Hatice T.'in kolunun kırıldığı ve vücudunun 3 yerinde de kırık olduğu tespit edildi.

8 yaşındaki Hatice T.'in vücudunda bulunan kırıklardan dolayı ameliyata alınacağı öğrenildi. Polis alkollü babayı gözaltına aldı.

(Süleyman Cenk İdaye / İHA)