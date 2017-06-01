Annenin şehit oğluna son bakışı yürekleri dağladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın cenaze töreninde anne Selma Seçkin'in oğlunun tabutuna son bakışı yürekleri dağladı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın cenaze töreninde anne Selma Seçkin'in oğlunun tabutuna son bakışı yürekleri dağladı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın (26) cenaze töreni Büyük Cami'de yapıldı. Şehit Gökhan Bayram'ın cenazesi musalla taşına konulduğunda anne Selma Seçkin fenalaştı.



BAKAN KILIÇ DA KATILDI

İkindin namazını müteakip cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının ardından şehit Gökhan Bayram'ın tabutu top arabasına konularak tören geçişi yapıldı. Bu sırada oğlunun yanına gelen anne Selma Seçkin'in bakışları herkesin yüreğini dağladı. Şehidin cenazesi yapılan törenin ardından Kıranköy Mezarlığındaki askeri şehitliğe defnedildi.

Şehidin cenaze namazına ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek, Hayati Tekin, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe belediye başkanları, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

(Erdi Demür -Şahin Binici / İHA)