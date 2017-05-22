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Annenin kaburgasından oğluna kulak
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Annenin kaburgasından oğluna kulak

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde doğuştan sol kulağı bulunmayan bir kişiye, annesinin kaburgasından alınan kıkırdakla kulak yapıldı. Dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle takılan kulak, geçici bir süre karına monte edilerek 1 yıl boyunca da bekletildikten sonra yapılan başarılı ameliyatla yerine dikildi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde doğuştan sol kulağı bulunmayan bir kişiye, annesinin kaburgasından alınan kıkırdakla kulak yapıldı. Dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle takılan kulak, geçici bir süre karına monte edilerek 1 yıl boyunca da bekletildikten sonra yapılan başarılı ameliyatla yerine dikildi.
Gaziantep'te kulağı olmadan doğan 22 yaşındaki Ümit Gül, geçirdiği onlarca başarısız ameliyattan sonra çareyi annesinin kaburgasında buldu. Prof. Dr. Mehmet Mutaf, yaklaşık 3 yıl süren operasyonlarla anne Ayşe Gül'ün kaburgalarından aldığı kıkırdağı, oğlu Ümit Gül'ün vücudunda bir yıl bekletti. Doku uyuşmazlığı olmadığının kesinleşmesi üzerine kıkırdak karından çıkarılarak Ümit Gül'e nakledildi. Yapılan tedavi ve operasyon ise hastanın kendisinden değil de bir başkasından kıkırdak nakledildiği için dünyada bir ilk olarak tıp literatürüne girdi.

"OĞLUM HER GEÇEN DÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"
Oğlunun daha önce geçirdiği birçok operasyonun başarısız olduğunu söyleyen anne Ayşe Gül, "Yapılan ameliyatlar sonucu oğlumun vücudunda kıkırdakları kalmadığı için ben kendi kıkırdaklarımın alınmasını talep ettim. Hocamız başarılı bir operasyonda benden alınan kıkırdaklardan oğlumun kulağını yaptı. Ameliyat yaklaşık 3 yıl süren tetkiklerin ardından gerçekleşti. Oğlum her geçen dün daha iyiye gidiyor. Biz yıllardır ailecek çok zor zamanlar yaşadık. İnsanın evladıyla sınanması da daha zormuş onu öğrendim. Oğlum kulağının olmamasından dolayı nişanlısı tarafından terk edildi. Bunun üzerine intihara kalkıştı. Allah'a çok şükür şu anda Prof. Dr. Mehmet Mutaf sayesinde oğlumun durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor' ifadelerini kullandı.
Küçüklüğünden beri kulağı olmadığı için çok zor zamanlar yaşadığını söyleyen Ümit Gül, "Evden dışarı çıkmak istemiyordum, saçlarımı uzatıyordum kulağımın olmadığının gözükmesini istemiyordum. Arkadaşlarımın neden böyle olduğumu sorunca moralim bozuluyordu. Ben de dayanamadım ve doktorumun yanına geldim bana yardımcı oldu ve hiçbir işlem için tek kuruş bile almadı. Anneme de çok teşekkür ederim o olmasaydı bu ameliyat olmazdı. Çünkü önceleri başka doktorlar tarafından o kadar başarısız operasyonlar geçirdim ki hem kulak yerimin derisi kullanılamaz hale geldi hem de vücudumda kulağım için kullanılacak kıkırdak kalmadı' diye konuştu.

"ANNEDEN ALINAN KIKIRDAK HASTAMIZIN GÖĞÜS KAFESİNDE 1 YIL BEKLETİLDİ"
Gaziantep Üniversitesinde yapılan ve tıpta dönüm noktası sayılacak kulak nakli ameliyatını yapan dünyaca ünlü Prof. Dr. Mehmet Mutaf ise yaptığı açıklamada, "Hastanın kendi kıkırdağı kullanılmadan başka bir kişiden alınan kıkırdakla yapılan kulak yapımı ameliyata dünya ilk olma özelliği taşıyor. Anneden alınan kıkırdak hastamızın göğüs kafesinde 1 yıl bekletildi. Bekletilmesinin nedeni ise kıkırdağın hastaya uyum sağlayıp sağlamayacağıydı. Kıkırdak uyum sağladığını tespit edince kulak yapımı işlemini gerçekleştirdik. Bu yöntemle kulak yapımı ameliyatı dünyaya örnek teşkil ediyor ve tarihi bir dönemin başlangıcı sayılacak' şeklinde konuştu.
(Orhan Erkılıç / İHA)

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