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Annelerinin cesediyle 15 gün yaşadılar
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Annelerinin cesediyle 15 gün yaşadılar

Elazığ'da iki kardeşin 15 gündür annelerinin cesediyle yaşadığı ortaya çıktı.

Elazığ'da iki kardeşin 15 gündür annelerinin cesediyle yaşadığı ortaya çıktı.
Olay, merkez Kızılay Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğu ile birlikte yaşayan 79 yaşındaki Fatma Yüksel'i merak eden komşuları evine gitti. Evde kapıyı açan Yüksel'in 42 yaşındaki kızı Serpil Yüksel, "Annem hasta içeride yatıyor, sonra gelin hastaneye götüreceğim" diyerek komşuları içeri almadı. Durumdan şüphelenen komşular arasında bulunan kadınlardan biri Muhtar eşi Mehmet Çekmez'e evde bir durum olduğunu ve koku geldiğini söyledi. Muhtar Çekmez de, durumu polis ekiplerine haber verdi.
Eve gelen polise kapıyı açan Serpil Yüksel, "Annem evde yatıyor hasta, yarın hastaneye götüreceğim, siz niye geldiniz" diyerek içeri almak istemediği öğrenildi. Eve giren polis, 79 yaşındaki kadının uzun bir süre önce kanepede vefat ettiğini, kızının da yanına yatak sererek yanında kaldığını belirledi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı kadın için otopsi yapıldı. En az 15 gün önce öldüğü belirlenen yaşlı kadının, kesin ölümü sebebi ise otopsi sonucu alınan örneklerin incelenmesi ile ortaya çıkacağı öğrenildi.
Aynı evde kalan Ercan Yüksel'in ise, annelerinin öldüğünü birine söylemesi durumunda kız kardeşinin intihar edeceği baskısı üzerine, olayı kimseye söyleyemediği öğrenildi.
Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.
Otopsi işlemi tamamlanan yaşlı kadının cenazesi mordan alınarak evinin bulunduğu mahalledeki merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili bilgi veren muhtar Mehmet Çekmez, "Bizim mahalle sakinlerimizden Fatma teyzemiz vardı. Fatma teyzemiz bizim aynı zamanda kapı komşumuz oluyordu. Savcının dediğine göre 15 gün önce vefat etmiş. Kendisinin bir kızı ve bir oğlu var. Çocukları kapı komşularına bildirmemişler. Benim eşim evlerine gitmiş kendisini kabul etmemişler. Eve polis çağırdık. Eve emniyetle beraber girdik. Fatma teyze 15 gün önce vefat etmiş. Mevta çürümüş, koku düşmüş halde bulduk. Yaşlı bir teyzemizdi, iyi niyetli bir kadındı" diye konuştu.
(Halil İbrahim Varlı - Yunus Özhanlı /İHA)

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