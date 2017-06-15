Anneleri karşı çıktı, onlar gizli atölyelerinde üretti

Siirt'te evlerinde kokulu taş tasarımcılığı yapan ancak annelerinin evi kirlettikleri gerekçesiyle engellemeleriyle karşılaşan iki arkadaş, evlerinde kurdukları gizli atölyede yaptıkları tasarımlarına olan yoğun ilgiye yetişemez duruma geldi.

Siirt'te evlerinde kokulu taş tasarımcılığı yapan ancak annelerinin evi kirlettikleri gerekçesiyle engellemeleriyle karşılaşan iki arkadaş, evlerinde kurdukları gizli atölyede yaptıkları tasarımlarına olan yoğun ilgiye yetişemez duruma geldi.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Elif Zeynep Oktay ve Büşra Erkoyuncu adlı arkadaşlar, bir yıl önce ham maddesi mermer tozu olup, koku ve boyaların karışımıyla elde edilen kokulu taş tasarımcılığına başladı. Ancak genç kızlar, anneleri tarafından evi kirlettikleri gerekçesiyle engellenmek istendi. Genç kızlardan Oktay, annesini ikna edemeyince, Erkoyuncu evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Genç kızlar bu odada gizlice kokulu taş üretmeye başladı. Ürettiklerini sosyal medya hesaplarından pazarlamaya başlayan genç kızlar, kısa süre içerisinde siparişlere yetişemez oldu. Bunun üzerine anne ve babaları, kızlarının siparişlerine yetişmesi için destek vermeye başladı.



"ÇOK CİDDİ RAĞBET VAR"

Ürünlerini tanıtmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak isteyen genç kızlar, Kent Meydanı'nda stant da açtı. Evde yapıkları ürünleri burada tanıtarak daha fazla kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Elif Zeynep Oktay, "İlk başlarda evde denedim bu işi. Ancak ailemden tepki görmeye başladım. Hem ev kirlenir, hem de karışıklık olur ve geliri düşük olduğu için farklı işlere yönelmemi istediler. Ancak hobi olduğu için internette araştırmaya başladım. Daha sonra bu işten keyif almaya başladım, geçe saat 03.00'lere kadar iş yapıyordum. Sağ olsun annem de yardımcı olmaya başladı. Daha sonra dost kokulu taş diye bir Instagram hesabı açarak, ürettiğimiz bu ürünleri pazarlamaya başladım. Çok ciddi rağbet var" dedi.



"İŞ YERİ AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Büşra Erkoyuncu ise kokulu taş tasarımı hem hobi hem de para kazanmak için yaptıklarını, ürettikleri ürünlerin ciddi talep gördüğünü söyledi. Erkoyuncu, "Elif arkadaşımla bu işi yapıyorum. Siirt içinde farklı bir buluştu bu. Bilhassa evlerde süs olarak kullanılıyor. Bu ürünler içinde buzdolabı magnetleri, kişiye özel isimlikler yapıyoruz. Çiftlere özel hediyelik eşyalarımız var. Bu konuda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Şuan Güneydoğu Anadolu bölgesinde sipariş alıyoruz, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin her tarafına bu ürünü pazarlamayı planlıyoruz. İlerde Elif arkadaşımla güzel bir işyeri açmayı da düşünüyorum" diye konuştu.

İlk başlarda işin meşakkatli olması nedeniyle ailelerinin karşı çıktığını aktaran Erkoyuncu, "Ailemiz, ürettiğimiz üründen para kazandığımızı görünce anne ve babamız bu işi sahiplenerek bizimle tasarım bile yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)