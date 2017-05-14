Anneler Günü'nde kahreden cenaze töreni

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından 7 anne, cenaze namazı kılındıktan sonra Anneler Günü'nde gözyaşı içerisinde defnedilecek.

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından 7 anne, cenaze namazı kılındıktan sonra Anneler Günü'nde gözyaşı içerisinde defnedilecek.

İzmir Buca'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kafile, Anneler Günü gezisi nedeniyle dün sabah saatlerinde üç midibüs ile Marmaris'e doğru yola çıktı. Midibüslerden biri saat 12.30 sıralarına Muğla-Marmaris karayolu Sakar Geçidi mevkiinde kaza yaptı. Feci kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Acı olayın ardından cenaze namazı kılınmak üzere; Selda Altay, Hatice Güllü, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan ve Serpil Kaldırımcı'nın naaşı Buca Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Aileler gözyaşı içinde yakınlarının cenazelerini karşıladı.



SOKAĞA TAŞTI

Cenaze törenine; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, hayatını kaybedenlerin yakınları, yüzlerce mahalleli katılıyor. Cami avlusu cenazeye katılanları almayınca vatandaşlar sokağa taştı. Polis ekipleri sıkı güvenlik önlemi alırken, törene katılanların üstü arandı. Keskin nişancılar, caminin çevresindeki yüksek binalarda konuşlanarak çevreyi kolaçan etti. Cami yakınında herhangi olumsuzluğa karşı sağlık ve itfaiye ekipleri hazırda bekledi. Hayatını kaybeden 7 annenin yakınları, tabutları başında gözyaşları arasında dua etti. Kiminin çocuğu, kiminin kocası, kiminin kardeşi, kiminin yeğeni üzüntüden ayakta durmakta zorlandı. Birbirini tanımayan cenaze yakınlarının, birbirlerine sarılarak üzüntülerini paylaştıkları gözlendi. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, cenazeler defnedilmek üzere mezarlığa götürülecek.

(Atakan Şen - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten - Mihrap Düzöz - Halil Karahan / İHA)