Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Anneler Günü'nde kahreden cenaze töreni
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Anneler Günü'nde kahreden cenaze töreni

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından 7 anne, cenaze namazı kılındıktan sonra Anneler Günü'nde gözyaşı içerisinde defnedilecek.

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından 7 anne, cenaze namazı kılındıktan sonra Anneler Günü'nde gözyaşı içerisinde defnedilecek.
İzmir Buca'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kafile, Anneler Günü gezisi nedeniyle dün sabah saatlerinde üç midibüs ile Marmaris'e doğru yola çıktı. Midibüslerden biri saat 12.30 sıralarına Muğla-Marmaris karayolu Sakar Geçidi mevkiinde kaza yaptı. Feci kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Acı olayın ardından cenaze namazı kılınmak üzere; Selda Altay, Hatice Güllü, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan ve Serpil Kaldırımcı'nın naaşı Buca Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Aileler gözyaşı içinde yakınlarının cenazelerini karşıladı.

SOKAĞA TAŞTI
Cenaze törenine; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, hayatını kaybedenlerin yakınları, yüzlerce mahalleli katılıyor. Cami avlusu cenazeye katılanları almayınca vatandaşlar sokağa taştı. Polis ekipleri sıkı güvenlik önlemi alırken, törene katılanların üstü arandı. Keskin nişancılar, caminin çevresindeki yüksek binalarda konuşlanarak çevreyi kolaçan etti. Cami yakınında herhangi olumsuzluğa karşı sağlık ve itfaiye ekipleri hazırda bekledi. Hayatını kaybeden 7 annenin yakınları, tabutları başında gözyaşları arasında dua etti. Kiminin çocuğu, kiminin kocası, kiminin kardeşi, kiminin yeğeni üzüntüden ayakta durmakta zorlandı. Birbirini tanımayan cenaze yakınlarının, birbirlerine sarılarak üzüntülerini paylaştıkları gözlendi. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, cenazeler defnedilmek üzere mezarlığa götürülecek.
(Atakan Şen - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten - Mihrap Düzöz - Halil Karahan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Henüz 4 yaşında!
Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'lı terörist yol kontrolünde yakalandı
Bakan Eroğlu: Türkiye'de 41 milyon insana su verdik
'Toplumdaki bölünme ve kırılganlıkların üzerinden gelinmeli'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sanatçılardan İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
Sanatçılardan İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
Çin'de imzalar peş peşe atıldı
Çin'de imzalar peş peşe atıldı
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Henüz 4 yaşında!
Henüz 4 yaşında!
Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'lı terörist yol kontrolünde yakalandı
PKK'lı terörist yol kontrolünde yakalandı
Bakan Eroğlu: Türkiye'de 41 milyon insana su verdik
Bakan Eroğlu: Türkiye'de 41 milyon insana su verdik
'Toplumdaki bölünme ve kırılganlıkların üzerinden gelinmeli'
'Toplumdaki bölünme ve kırılganlıkların üzerinden gelinmeli'
Oyunların ikinci gününde 2 madalya
Oyunların ikinci gününde 2 madalya
Anneler Günü'nde kahreden cenaze töreni
Anneler Günü'nde kahreden cenaze töreni
Serbest bırakılan 'mahrem imam'lardan 9'u tutuklandı
Serbest bırakılan 'mahrem imam'lardan 9'u tutuklandı
Fransa’da Macron dönemi resmen başladı
Fransa’da Macron dönemi resmen başladı
Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Bakan Kılıç'tan sporculara Anneler Günü sürprizi
Bakan Kılıç'tan sporculara Anneler Günü sürprizi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English