Anneler Günü'nde en büyük acıyı yaşadı

Kayseri'de, Kızılırmak'a giren Suriyeli genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin annesi, oğlunun ekipler tarafından ırmakta aranmasını çaresiz gözlerle izledi.

Kayseri'de, Kızılırmak'a giren Suriyeli genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin annesi, oğlunun ekipler tarafından ırmakta aranmasını çaresiz gözlerle izledi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Yemliha Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin Kızılırmak kenarına pikniğe geldiği öğrenildi. Evli olan 25 yaşındaki Hamud Elibrahim'in serinlemek için ırmağa girdiği, sudan çıkmayan Elibrahim'e ulaşamayan yakınlarının jandarma ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin durumu AFAD'a da bildirmesiyle, AFAD Müdürü Hasan Say'ın idaresi ve sevkinde Türkuaz Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmaları başlattı. Ekipler, Hamud Elibrahim'i bulmak için çalışma yaparken, anne Ğapşe Elibrahim de gözyaşları içinde ekiplerin çalışmalarını izledi.

Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmalarının ardından Elibrahim'in cansız bedeni bulunarak ırmaktan çıkarıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

(Alparslan Ötüken / İHA)