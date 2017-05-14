Anneler Günü'nde annelerini toprağa verdiler

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Zübeyde Çalık'ın çocukları, annelerini Anneler Günü'nde toprağa verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Zübeyde Çalık'ın çocukları, annelerini Anneler Günü'nde toprağa verdi.

Marmaris'te tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 kişiden birisi olan 2 çocuk annesi Zübeyde Çalık (54), Ankara'nın Polatlı ilçesinde toprağa verildi. Eşini de 18 sene önce trafik kazasında kaybeden Zübeyde Çalık'ın çocukları İlker ve Alper Çalık, annelerinin tabutuna sarılarak, "Annem, Anneler Günün kutlu olsun" diye gözyaşı döktü.

Zübeyde Çalık'ın cenazesi, Polatlı Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Polatlı Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

(Hamza Kabasakal/İHA)