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Anneler çocuklara karşı oynadı
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Anneler çocuklara karşı oynadı

Muğla'nın Menteşe Mahallesinde 'Anneler Günü' anısına anneler ve oğulları futbol maçında karşı karşıya geldi.

Muğla'nın Menteşe Mahallesinde 'Anneler Günü' anısına anneler ve oğulları futbol maçında karşı karşıya geldi.
Kötekli suni çim sahasında anneler ve oğulları karşı karşıya getiren karşılaşma, hem anneler açısından hem de oğulları açısından zevkli ve çekişmeli geçti. 48 Çağdaş Spor Kulüp Başkanı Oktay Uyar, "Anne ve çocuklara karşılıklı maç yaptırdık. Çok keyifli ve eğlenceli geçti. Çocukların vazgeçilmezi anneler diyerek onları futbol sahasında buluşturmak istedik. Annelerin de çocukların gelişimini görmeleri açısından önemliydi. Zaten bugün futbol oynayan tüm anneler, çocuklarının oynadığı tüm maçları takip ediyor" dedi.
48 Çağdaş Kulüp Antrenörü Oğuzhan Avcı, annelerin çocuklarının tüm iç ve dış saha maçlarını takip ettiğini belirterek, "Annelerimiz bizim için çok kıymetli. Bizi çocuklarımızla hangi turnuvaya gidersek gidelim mesafe gözetmeksizin her maçta yanımızdalar ve en büyük destekçilerimiz. Yağmur çamur dinlemeden hep bizimleler. Biz de çocuklarımızla anneleri özel günlerinde en değerli varlıkları çocukları ile sevindirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Karşılaşma çok keyifli ve kıyasıya geçti. Anneler çocukları ile futbol oynamayı çok istiyorlardı ama ilk defa kısmet oldu. Bu etkinlikten bu nedenle hepsi çok mutlu oldu. Anneler çocukları ile çok eğlenceli anlar yaşadı" dedi.

"GOL DE ATTIM ÇOK MUTLUYUM"
Anneler Günü etkinliği için çocukları ile futbol maçı yaptıklarını ve çok mutlu olduklarını belirten Tülay Çoban, "Bize böyle bir imkanı sağladığı için hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce hiç futbol oynamamıştım, ilk kez oynadım ve çok yorulduk. Çocuklarımızın bütün turnuvalarına destek vermek için gidiyoruz ama hiç futbol oynamak nasip olmamıştı. Maçta gol de attım çok mutluyum" dedi.
Tülay Çoban'ın oğlu Yiğit Sıraç Çoban, annesi ile futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Annem gol atınca daha çok mutlu oldum. İlk defa böyle bir etkinlik oldu. İnşallah devam eder. Annelerle top oynamak daha zevkli çünkü onları yendik" dedi.
Maç sonunda minik futbolcular annelerine kırmızı karanfil hediye etti.
(Bekir Tosun / İHA)

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