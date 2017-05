Anne ve kızları üniversitede

Diyarbakır'dan İzmir'e gelin gelen Remziye Erdem (50), kızlarına örnek olabilmek için 37 yaşında üniversiteye başladı. Kızları büyüdükten sonra da eğitim hayatına son vermeyen Erdem onlarla birlikte sınavlara hazırlanarak okuduğu üniversite sayısını üçe çıkardı.

1988 yılında lise mezunu iken Cahit Erdem ile tanışarak Diyarbakır'dan İzmir'e gelin gelen Remziye Erdem, azmin örneği oldu. İlk gözağrısı hasta çocuğuna bakmak için 10 yıl boyunca iş hayatına girmeyen Erdem, onu toprağa verdikten sonra o yıllarda 9 ve 7 yaşlarında olan kızları Gülnur ve Berfin Selin'e örnek bir anne olmak için kolları sıvadı. Erdem, 37 yaşında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne girdi. Bir yandan okumaya devam ederken, bir yandan da el sanatlarına olan ilgisi sayesinde Buca Halk Eğitim Merkezi'nde Dekoratif Boyama öğretmenliği yapan Erdem, 2011 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü'ne girerek bölümü birincilikle bitirdi. Kızları büyüyüp üniversiteye hazırlanırken, onlarla birlikte ders çalışan Erdem'in üçüncü üniversitesi Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü oldu. Şimdi son sınıfta olan azimli anne, Osman Nuri Saygın Eğitim Merkezi'nde 5 bin yıllık ve sadece Türkiye'de icra edilen kazaziye sanatını 40 kursiyer kadına öğretiyor. Kazaziyeyi dünyaya tanıtmayı hedefleyen Erdem, ortaya çıkardıkları ürünleri yurt içi ve yurt dışına satmak için kooperatif kurmak istiyor.



"BENİ TAKDİR EDİYORLAR"

İlk çocuğu vefat etmeden önce 10 yıl boyunca ona baktığını söyleyen Erdem, "Kızlarıma örnek olmak için 37 yaşında üniversiteye başladım. Şuanda kızlarımla birlikte okuma sürecine devam ediyorum. Üçüncü üniversitemi okuyorum ve son sınıftayım. Kızlarım, Erciyes Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği ve Diş Hekimliği okuyor. Onlarla okumak, yeniden öğrenci olmak güzel bir duygu. Kızlarım da beni takdir ediyor. 'Okuyun' demektense onlara canlı model oldum. Onlara azmi, mücadeleyi, her yaşta başarılı olabilmeyi gösterdim. Bunu yaparken eşim de bana her zaman destek oldu" diye konuştu.



KOOPERATİF KURMAK İSTİYOR

Halen öğrenci olduğu için kızlarını çok daha iyi anladığını belirten Erdem, "Kızlarım 'anne ben bu dersten kalacağım' dediklerinde öğrencilikte her şeyin olabileceğini biliyorum. Onlar da beni arayıp sınavlarımın nasıl geçtiğini soruyor" ifadelerini kullandı. Kadınların iş hayatında olmaları gerektiğini vurgulayan Erdem, Osman Nuri Saygın Eğitim Merkezi'nde 5 bin yıllık ve sadece Türkiye'de yapılan kazaziye sanatını 40 kursiyer kadına öğretiyor. Kazaziyeyi dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapmak istediğini belirten Erdem'in hayali ise kursiyer kadınlarla birlikte ürünlerini satabileceği bir kooperatif kurmak.

