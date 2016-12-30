30.12.2016 20:23 Anne ve kızını komalık eden hırsızlar bunu hiç hesaba katmamışlar...

Eskişehir'de yaşanan hırsızlık olayında anne ve kızını komalık eden şüphelileri, karda bıraktıkları ayak izleri yakalattı. Eskişehir'de yaşanan hırsızlık olayında anne ve kızını komalık eden şüphelileri, karda bıraktıkları ayak izleri yakalattı.

Olay, İnönü ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, hayvan besiciliğiyle geçimlerini sağlayan anne Ülfet Ş. (86) ve emekli öğretmen olan kızı Nilüfer Ş.'nin (64) evlerinin arka camının kırık olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kırık olan camdan baktıklarında anne ve kızın yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, polis yardımıyla ön kapıdan içeri girebildi. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen anne ve kızı, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



KARDA BIRAKTIKLARI İZLER ELE VERDİ

Olayın ardından Eskişehir'den de polis ekipleri ilçeye giderken, soruşturma derinleştirildi. Evdeki tüm suç aleti olabilecek olan maddeleri toplayan ekipler, aynı zamanda ilçedeki sabıka kayıttı şahısları da araştırdı. İlçedeki yoğun kar yağışından dolayı karda ayakkabıların bıraktığı izleri de inceleyen ekipler, olayı 2 kişinin yaptığını belirledi. Aynı zamanda ev içerisindeki kusmukları da araştıran ekipler, ilçedeki sabıkalı olarak 2 şahsın ortaya çıktığını gördü. Şüpheliler A.Ş. (29) ve İ.T.'yi (31) kısa zamanda yakalayan polis ekipleri İ.T.'nin hasta olduğunu da belirledi. Çapraz sorguda ve ifadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, öldürmeye teşebbüs etmediklerini söylediler. Şahısların, anne ve kızının parasını gasp etmek için eve girdikleri öne sürüldü.



BİR KEZ DAHA AYNI SUÇA TEŞEBBÜS ETMİŞLER

Şahıslardan A.Ş.'nin 11, İ.T.'nin ise 2 farklı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Geçen sene aynı şahısların yine aynı anne ve kızını gasp etmek için gündüz vakti evlerine girdiği iddia edilirken, başarılı olamadıkları öğrenildi. Bu girişimin ardından şahıslar hakkında kasten yaralamadan işlem yapıldığı, ayrıca emekli öğretmen olan Nilüfer Ş.'nin 2 sene önce telefon dolandırıcılarına 370 bin lira kaptırdığı belirtildi.



ANNE VE KIZININ HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Durumları ağır olan anne ve kızının ifadeleri alınamazken, Ülfet Ş.'nin boyun kırığı şüphesinin olduğu öğrenildi. Kızı Nilüfer Ş.'nin ameliyata alındığı belirtilirken, beyin kanaması şüphesinin bulunduğu aktarıldı. Olayın ardından Asayiş Şube, Cinayet ve Gasp Büro Amirliklerinin sorguları devam ederken, şüpheliler yarın adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

(Mehmet Sıddık Yeşilırmak /İHA)

