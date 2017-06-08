Anne ve 2 kızı bu kazada can verdi

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir anne ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir anne ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Didim-Söke karayolu Doğanbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim'den Söke istikametine seyir halinde olan Ali A.'nin kullandığı 09 YH 056 plakalı kamyonet, önünde seyreden 09 SE 991 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun sağında bulunan su dolu kanala uçtu. Ters dönerek su dolu kanalının içine düşen araçtaki Merve Yalçınkaya ile annesi Hatice Yalçınkaya (40) ve kız kardeşi Zahide Aleyna Yalçınkaya (7) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ali A. ile aynı araçta bulunan Hüseyin A. ve Cennet A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalın içindeki araca ulaşan sağlık ekipleri anne ve kızlarının hayatlarını kaybettiğini belirledi. Aynı aileden 3 kişinin cansız bedenleri otomobilin su dolu kanaldan kurtarılmasıyla çıkartılabildi. Acı haberi alan baba Adnan Yalçınkaya ve ailenin yakınlarının gözyaşları yürekleri burktu. Cenazeler otopsi için Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Hüseyin Çalışkan-Levent Tuncer /İHA)