'Anne şefkati' onu yılın polisi yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Tuba Ata, özellikle engelli çocuklara bir anne şefkatiyle yaklaştığı için yılın polisi seçildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Tuba Ata, özellikle engelli çocuklara bir anne şefkatiyle yaklaştığı için yılın polisi seçildi.

15 yıllık polis memuru Tuba Ata (38), 10 yıldan bu yana gönüllü olarak girdiği Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyor.

Daha çok toplum yararına çalışan ve insanları mutlu etmek üzerine kurulu olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü birimi açıldığı günden beri burada görev yapan Ata, engelli, hasta çocuklara bir anne şefkatiyle çalışıyor. Nerede yardıma ve şefkate muhtaç engelli, hasta çocuk olursa, Tuba polis hemen onların yanında oluyor. Polis memuru Ata, verdiği bu emeğinin karşılığını da Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'tan aldı. Yaptığı özverili çalışmaları Ak'ın dikkatini çeken Ata, yılın polisi seçildi. Ak, Ata'yı altın ile ödüllendirdi.

Tuba Ata, lösemiyi yenen Yağız Yıldız isimli çocuğun da sürekli yanında olmuş, ona elleriyle yemek yedirmiş ve doğum gününü kutlamıştı. Ata, özellikle lösemi olan çocukların hastalık döneminde bu hastalığı yenmesi için onlara moral verip yenmelerini sağlıyor.

(Fatih Keçe / İHA)