Anne-kız aynı dönem mezun oldu

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyan anne ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan kızı aynı dönem mezun olmanın sevincini yaşadı.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyan anne ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan kızı aynı dönem mezun olmanın sevincini yaşadı.

Diyarbakırlı evli 4 çocuk annesi Sakine Eren Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, kızı Şule Eren ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek aynı dönem mezun oldu. Sakine Eren, kızıyla aynı dönem mezun olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ve hep bunu hayal ettiğini belirtti. Eren, "Kendimi küçük bir kız gibi hissediyorum. Kızımla aynı dönem mezun olmak ve bu mutluluğu paylaşmak çok güzel bir duygu. Malum doğuda kız çocuklarını okutmuyorlar. Benim babam da beni okutmadı ve küçük yaşta evlendirildim. Daha sonra eşim okutmak istedi fakat üniversite sınavını kazandığım halde 28 Şubat sürecinden sonra başörtü probleminden dolayı okuyamadım. Aradan yıllar geçti ve üniversiteye gidebilmek içimde bir ukte olarak kalmıştı. Şartlar düzelince dikey geçiş sınavı ile Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım" dedi.



"ÜNİVERSİTE İNSANI TAMAMLIYOR"

"Ben ümitsizliğe kapılmadım ortaokul ve liseyi dışarıdan okudum" diyen Eren, "Eğer açık öğretim olmasaydı bugün üniversiteyi okuyamazdım. İmam hatip mezunlarına sınavsız geçiş hakkı verilmesi ve dikey geçiş sınavı şansının olması güzel bir şey. Benim gibi ev hanımlarının önünü açıyor. Evlendim 4 çocuğum var ama okuyamam demedim. Devletimiz sağolsun önümüzü açtı. Okumak isteyenler için şartlar sonuna kadar açık" şeklinde konuştu



"VAKTİNDE OKUYAMADIM DEMESİNLER VE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASINLAR"

Eren, "Diyarbakırlı bir ailenin 6 çocuğundan biriyim. Beni okutmadılar bu da içimde kalmıştı. Okumanın yaşı yoktur. Azmetsinler çalışsınlar evi, okulu ve çocuklarını bir arada yürütebilirler. Evlerimizi bir okul yapmamız lazım. Benim eşim, çocuğum evim var demesinler okusunlar" ifadelerini kullandı.

Sakine Eren'in sınıf arkadaşı Bahar Irkılata ise, "Öncelikle ablamızın göstermiş olduğu azme hayranım. İnsanların kendisini bilgiden yoksun bırakmaması gerektiğini, ablamızdan öğreniyor ve görüyoruz. Kendisi benim için azmin en büyük temsilcisidir. İlahiyat Fakültesinde bizimle aynı dönemde okuması, aynı notları alması, aynı şekilde çalışması ve çabalaması bizim için güzel bir örnek. Herkesin her yaşta yapabileceği farklı şeylerin olduğu özellikle eğitim konusunda bir insanın yaş sınırlamasının olmadığını çok açık bir şekilde ablamızdan görmekteyiz" dedi.

(Ercan Tunç / İHA)