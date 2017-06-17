Anne kartal yavru şahini ağzıyla besliyor

Anne kartal, yuvasına aldığı yavru şahini ağzıyla besliyor.

Anne kartal, yuvasına aldığı yavru şahini ağzıyla besliyor.

Kanada'da bir kartal yuvasında bulunan yavru şahin görenleri şaşırtıyor. Yavru şahin, anne kartalın getirdikleriyle besleniyor ve kartallarla aynı yuvayı paylaşıyor. Bu ilginç birliktelik amatör kameraya böyle yansıyor.

