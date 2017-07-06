Anne karnındaki bebek hayat kurtadı

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Lille kentinde anne karnındaki bebek, hem kendi hayatını hem de annesinin hayatını kurtardı.
Fransa'nın kuzeyinde bulunan Lille kentinde anne karnındaki bebek, hem kendi hayatını hem de annesinin hayatını kurtardı. Daha önce sezaryen doğum yapan anne, ikinci çocuğuna 8 aylık hamileyken yaşadığı sancılar sebebiyle Lille Hastanesine gitti. Doktorlar bu sancıların doğumla alakalı olmadığını anlayınca hastayı detaylı muayene etti. Yapılan detaylı muayenede bebeğin, sezaryen sebebiyle olmuşmuş anne karnındaki yırtılmaya sırtını dayadığı ve bu şekilde yırtılma bölgesine 'kapak' işlevi görerek kanamayı engellediğini belirledi. Bu şekilde bebek hem kendi hem de annesinin hayatını kurtarmış oldu. Kadın hemen sezaryene alındı. Bebek yırtığın oluşturduğu boşluktaki vakum sebebiyle sırtında yırtığın büyüklüğünde şişmiş bir ödemle doğdu. Ödem doğumdan hemen sonra geçti ve bebeğin de annenin de hiçbir sağlık problemi olmadığı öğrenildi. (Özlem Kaplan / İHA)
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