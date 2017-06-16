Anne karnında dehşeti yaşayan bebek yaşam savaşı veriyor

Bilecik'te, dün gece tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kaygın Kartal isimli kadının ölmek üzereyken sezeryan ile alınan bebeği, sevk edildiği Afyonkarahisar'dan helikopterle Isparta'ya gönderildi. Minik bebeğin sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Bilecik'te, dün gece tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kaygın Kartal isimli kadının ölmek üzereyken sezeryan ile alınan bebeği, sevk edildiği Afyonkarahisar'dan helikopterle Isparta'ya gönderildi. Minik bebeğin sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Bilecik'te Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanı'nda oturan Melike Kaygın Kartal, uzaklaştırması bulunan kocası Hüseyin Kartal ile tartışması sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. 8 aylık hamile kadın, kocasının ihbar etmesi üzerine Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Melike Kaygın Kartal'ın karnındaki 8 aylık erkek bebeği de sezeryanla alınarak hayata tutunması sağlanmıştı. Minik çocuk dün gece geç saatlerde ambulans ile Afyonkarahisar Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmişti. Henüz ismi bile bulunmayan talihsiz bebek burada yapılan müdahalelerin ardından öğlen saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait 112 Acil Servis (helikopter) hava ambulansı ile Isparta'da özel bir hastaneye sevk edildi. Minik bebek hastaneden özel donanımlı bir ambulansta yaşam kuvezi içerisinde helikoptere nakledilirken, bebekte solunum yetmezliği ile birlikte nörolojik bozukluklarda olduğu bu yüzden 3. basamak bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği kaydedildi. Erken doğum olduğu için sağlık problemlerinin olduğu öğrenilen küçük çocuğun yaşamasına mucize gözü ile bakıldığı öğrenildi.

(Gökten Ceylan /İHA)