Anne ile oğlu kazada hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydın'ın Didim ilçesinden düğünden dönen ve Adıyaman'a giden Ahmet K. idaresindeki 02 KR 906 plakalı otomobil, sabah erken saatlerde Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan 63 yaşındaki Perize Kuştepe olay yerinde hayatını kaybederken, 43 yaşındaki oğlu Veysel Kuştepe de kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Ahmet Kuştepe ile araçta bulunan Dilek Kuştepe, Tülay Kuştepe ve Bilal Mirza Kuştepe yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazadan sonra kullanılamaz hale gelen otomobil çekici tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Özcan Saraç / İHA)